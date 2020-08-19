韩国新增297冠病病例 爱第一教会集感染持续蔓延

（早报讯）韩国新增297起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例。这是该国自三月初以来成功遏制病毒传播后的单日最高纪录，也是连续第六天出现三位数单日病例增长。其中，“爱第一”教会的群聚性感染加速蔓延，与教会相关的确诊病例已达457起。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部19日消息，截至当天0时，韩国较前一天新增297起冠病确诊病例，累计1万6058起。当天新增病例中社区感染病例283起，主要集中在首都圈。境外输入性病例14起，其中2起在入境检疫过程中确诊，12起在入境后隔离期内确诊。

当天新增病例逼近300起，达到14日首都圈群聚性感染全面发酵以来的最高水平。从14日起，单日新增病例连续6天以三位数增长，累计新增病例超过1000起。

在首都圈地区，始于“爱第一”教会的群聚性感染加速蔓延。截至18日中午12时，“爱第一”教会相关确诊病例累计457起。流行病学调查结果显示，该教会教徒遍布全国17个市。加上本月8日和15日，大批来自各地方的该教会教徒参加在首尔市举行的集会，由此全国各地可能继续出现新增病例。

截至目前，该教会2500多名教徒已接受检测，阳性率17%，处于较高水平。同时，该教会引发的多代传染速度之快令人担忧。各地已出现小规模集体感染，确诊病例随时可能剧增。此外，教徒不配合防疫工作也是加快病毒传播速度的危险因素之一。