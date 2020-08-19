泰国考虑第五次延长紧急法令 防止第二波疫情暴发

（早报讯）泰国考虑再延长自今年3月施行的紧急状态法一个月，防止第二波疫情。这将是该国第五次延长这项紧急状态法令。

泰国冠病疫情管理中心协调中心办公室”副主任纳塔蓬表示，泰国冠病疫情管理中心小会议将向疫管中心大会提议，再次延长《紧急状态法》施行期一个月。

泰国在过去的86天里没有出现任何社区传播新病例，是世界上保持零社区感染最长记录的国家之一。但是，随着该病毒最近在越南和新西兰等地重新出现后，官员们须更加提高警惕，避免病毒在不知不觉的情况下在社区蔓延。此外，如果泰国再次暴发疫情，目前由学生主导的大型抗议运动将使疫情难以控制，快速蔓延。

据报道，泰国学生示威活动近几周持续发酵，万名示威者连续几周聚集在曼谷举行反政府集会，以抗议泰国当局先前逮捕三名民主运动领袖。

纳塔蓬说：“令人担忧的是，许多人在该国已经有很多天没有看到新病例了，因此会感到沾沾自喜。”他补充说，应急规则的扩展将有助于当局控制风险，但不会影响人们的日常生活，或他们的抗议权。

纳塔蓬强调，《紧急状态法》的施行不会对人民日常生活产生影响，民众可以正常举行集会。紧急状态法可以覆盖到《疾病控制法》不能管控的范围，还能汇集各相关部门一同工作，因此认为有继续施行的必要。

据报道，紧急状态令授权政府限制入境者、追踪疑似病例，以及对所有经济领域和各种活动实施防疫措施，让政府更容易调动公务员与军警。