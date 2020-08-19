研究：格陵兰冰盖消融可致海平面80年内升10公分

（早报讯）一个国际研究团队对丹麦所辖的格陵兰岛近30年来冰盖融化的相关数据分析后发现，如果气候变暖保持当前速率，格陵兰岛冰盖将持续融化，并在2100年左右使全球海平面上升至少10公分。

新华社报道，这项研究对1981年至2019年间格陵兰岛地表温度变化与冰盖质量变化进行分析，并基于上述模型计算出格陵兰岛冰盖融化对全球海平面上升的影响。

研究发现，从1991至2019年间格陵兰沿海地区气温显著升高，冬季平均升高4.4摄氏度，夏季平均升高1.7摄氏度。计算模型显示，格陵兰岛地区夏季气温每升高1摄氏度，会造成每年910亿吨的冰盖表面质量流失和1160亿吨冰盖整体质量流失。

丹麦气象研究所的莫特拉姆说，如果气候变暖保持当前速率，全球气温将在2100年上升4到6.6摄氏度，按上述模型推算，“气温上升造成的格陵兰岛冰盖融化和表面质量流失将直接导致2100年全球海平面上升10至12.5公分”。

研究人员认为，如果格陵兰岛冰盖全部融化，将导致全球海平面上升7米。

丹麦气象研究所的卡佩伦说：“这反映了极地地区在气候变化中的脆弱性。我们必须在限制全球变暖方面有所作为，如果我们遵守《巴黎协定》的减排目标，格陵兰岛变暖趋势也将得到控制。”

2015年12月通过的《巴黎协定》提出，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

相关研究报告已发表在英国《国际气候学杂志》上。