苹果成为首家市值破2万亿美元的美国公司

（早报讯）美国苹果公司星期三总市值一度突破2万亿美元，成为美国首个市值超过2万亿美元的上市公司。

按照苹果公司当前发行的股票数量计算，股价达到467.77美元即意味着总市值达2万亿美元。但苹果股价未能维持在高点，当天下午小幅震荡下行，最终报收于每股462.83美元。今年3月下旬以来，苹果公司股票一路走高，从每股220多美元攀升至当前价位。

彭博社报道，这项里程碑巩固了苹果作为全球市值最大公司的地位。虽然沙特阿美市值在12月份曾短暂达到2万亿美元，但其股价随后下跌，目前的市值约为1.8万亿美元。在美国上市公司中，紧随苹果之后的是亚马逊和微软，这两家美国公司的市值均低于1.7万亿美元。

尽管受到冠病疫情影响，苹果公司最近一次公布的财报显示，该公司本财年第三季度营业额仍然达到了596.9亿美元，利润高达112.5亿美元，大大超出了市场分析人士此前的预计。市场此前预计苹果公司第三季度营收将略高于520亿美元。

分析认为，苹果股价表现抢眼的主要原因在于消费者对该公司产品的需求非常稳固。与此同时，由于数百万美国人在家办公，苹果公司核心产品iPhone的销售情况大大好于市场预期。

《华尔街日报》说，消费者对科技产品的依赖不断增加，推动了科技公司的快速发展。事实上，包括苹果公司在内的美国几大科技巨头，近期股市表现均不俗。亚马逊和微软的市值约1.6万亿美元，谷歌母公司字母表市值接近1万亿美元，面簿公司的股价达到7600亿美元。加上苹果公司，这五家上市企业在标准普尔500指数中占据的份额约四分之一。