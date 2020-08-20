特朗普呼吁抵制固特异 称要换掉车上轮胎

（早报讯）美国总统特朗普呼吁人们抵制固特异轮胎与橡胶公司，指责该公司“玩弄政治”，禁止其员工戴印有支持他的口号的帽子，并且声称，如果有别的选择，他将换掉自己豪华轿车上的固特异轮胎。

美国媒体星期三（19日）刊登的一张图片显示，固特异（Goodyear）在公司的培训幻灯片中显示，该公司不允许员工穿与各种保守派相关的服装，包括特朗普的“Make America Great Again”（让美国再次伟大）口号。

特朗普随后表示，他认为固特异阻止员工穿着支持执法者的“警察的命也是命”（Blue Lives Matter）口号的服装，同时却允许穿戴印有“黑人的命也是命”等口号的服饰，这种做法是“可耻的”。

特朗普还发帖称：“不要购买固特异轮胎——他们宣布禁止戴MAGA帽子，”指的是印有他的竞选口号“让美国再次伟大”的帽子。

法新社报道，固特异轮胎橡胶公司针对禁止其员工穿戴部分口号装饰表示，幻灯片“不是固特异公司创建或分发的，也不是多元化培训班的一部分”。这家总部位于俄亥俄州的公司表示：“我们要求员工不要在工作场所中进行任何形式的政治竞选活动，无论是对任何候选人，政党或政治组织。”

该公司还肯定了对“平等与执法”的支持，并补充说：“这些并非互斥的。”