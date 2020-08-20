世行正设法减免贫穷国家债务

（早报讯）世界银行行长马尔帕斯称，正在寻找减少贫穷国家债务存量的方法，而不仅仅是延迟还款期限，以在全球应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行和经济衰退之际吸引更多投资者。

彭博社报道，马尔帕斯周三表示，未来几个月及世界银行和国际货币基金组织于10月举行的年度会议，为采取行动提供了很好的时机。马尔帕斯称，有机会将5月开始的偿债暂停倡议延长到2021年，他认为这个选择将得到七国集团和20国集团主要经济体的支持。

“下一步更困难--达成债务扣减或减记协议，”他表示。“但这有过先例；例如发生在1980年代的拉美债务危机，就最终采取了债务扣减措施，但当时耗时太久，以至于这些国家在扣减时已经麻烦缠身。因此我们要努力做的一件事就是加快速度，以便尽早得到好的结果。”

根据世界银行数据，在将于今年到期的最贫穷国家的债务中，有近60%是中国提供的贷款。马尔帕斯称，中国向发展中国家提供了许多条款不透明且利率超出债务国承受能力的贷款。他表示，这凸显了中国参与债务减免的重要性。

马尔帕斯表示，包括中国进出口银行在内的许多中国债权机构“都在参与偿债暂停倡议，使用其他国家所使用的重组条款，有一些则没有参与，我们正应对这方面挑战。”