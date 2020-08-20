福奇：美国政府将不强制接种冠病疫苗

（早报讯）美国国家过敏和传染病研究所所长福奇表示，美国政府未来不会强制任何人接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，但表示当地司法管辖区可能对某些团体（例如儿童）强制实施这种疫苗。

法新社报道，福奇近日表示，在许多美国人对接种疫苗普遍感到忧虑的时候，接种冠病疫苗将不会是强制性的。福奇称，他仍然谨慎乐观地认为，至少有一种有效、安全的疫苗将在2020年年底或明年初获得批准。

福奇在一次健康会议上说：“我不认为你会看到强制接种疫苗，特别是针对普通公众的疫苗。”“如果普通公众中有人拒绝疫苗，你不能强迫别人接种它。”

但是，福奇补充说，医院可以实施一些政策，例如不接种疫苗的人将不被允许探望病人。

盖洛普公司最近的一项民意调查称，超过三分之一的美国人不愿意接种冠病疫苗。拒绝接种疫苗的人仍将面临感染冠病病毒的风险，这可能导致并发症和死亡。在免疫接种运动开始时，其他疗法很可能会被批准，因此，拒绝疫苗的人可能还有其他治疗方法。

即使每个人都愿意接种冠病苗，在相当长的一段时间内也不会有足够的供应。福奇解释说，免疫实践咨询委员会和国家医学科学院成立的一个新委员会将决定谁首先接受疫苗。“他们将决定谁将受益和最需要（疫苗）。而这是于参与试验的公司和人员独立进行的。”