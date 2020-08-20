伊朗研制两款新型导弹

（早报讯）伊朗国防部长哈塔米周四（20日）在电视讲话时宣布，伊朗研制了两款新型导弹，一是射程1400公里的地对地弹道导弹，命名为“卡西姆·苏莱曼尼烈士”；另一款是射程1000公里的巡航导弹，命名为“阿布·穆汉迪斯”。中通社报道，哈塔米除了宣布两款新型导弹，也展示了国产无人机。它们均为海上目标设计。

伊朗电视台显示了这些导弹的图片，称这是“最新的伊朗巡航导弹，将进一步加强伊朗的威慑力量”。伊朗总统鲁哈尼说：“导弹，特别是巡航导弹对我们非常重要...我们在不到两年的时间内将范围从300扩大到1000的事实是一项了不起的成就。”“我们的军事力量和导弹计划是防御性的。”

伊朗精锐圣战军团负责人苏莱曼尼和伊拉克民兵指挥官穆汉迪斯一月遭美国空军在巴格达机场外袭击身亡。这导致美国和伊朗之前的紧张关系迅速升温。美国正努力扩大对伊朗实施的联合国武器禁运，根据德黑兰2015年与世界大国的核协议，该武器禁运将于10月到期。美国表示，其目的是迫使伊朗达成一项更广泛的协议，对核工作施加更严格的限制，遏制其弹道导弹计划并结束其区域代理战争。伊朗立场为，只要美国制裁仍然存在，就拒绝谈判。

美国国务卿蓬佩奥周三表示，在上周未能无限期延长对伊朗已实行13年的武器禁运后，美国已于周四在联合国正式提议立刻恢复对伊朗进行所有与核相关的制裁。