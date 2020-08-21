美正式要求安理会启动制裁伊朗机制

（早报讯）美国正式要求联合国安全理事会启动“快速恢复制裁”机制，以重新对伊朗实施所有制裁，美国西方盟友已对此表示反对，伊朗的宿敌以色列则表示支持。

彭博社和路透社报道，美国国务卿蓬佩奥周四（20日）到纽约联合国总部向安理会主席递交的一封信中指出，“尽管美国和其他成员国通过广泛的外交途径并耗尽全力”，但伊朗依然没有履行其对2015年伊朗核问题全面协议的承诺。

安理会15个成员国上周对美国提出的无限期延长对伊朗武器禁运决议草案进行书面投票，表决结果为两票赞成、两票反对、11票弃权，决议草案未获通过。

蓬佩奥周四在联合国总部说：“不延长武器禁运是一个巨大错误。这是个疯狂决定！”他还以“一面倒的愚蠢协议”形容美国前总统奥巴马任内签署的伊核协议。

以色列总理内坦亚胡当天发表声明，称启动对伊朗的“快速恢复制裁”机制是“正确决定”。

2015年，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据决议中的“快速恢复制裁”条款，若伊朗违反伊核协议，则将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。

美国于2018年单方面退出伊核协议。中国常驻联合国代表张军本月14日说，美国已丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。英、法、德三国外长6月也表示，不支持任何单边启动这个机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。