调查：多数日本公司反对明年举办奥运会

（早报讯）最新调查显示，大多数日本公司反对东京奥运会在2021年举行。

新华社报道，东京商工调查公司在7月28日至8月11日期间调查了1万2857家日本公司，27.8%的公司认为东京奥运会应该取消，25.8%希望奥运会再次推迟，两个数字相加后，反对奥运会明年举行的比例达到了53.6%。这项调查结果由日本共同社发布。

调查显示，希望奥运会在明年举行的公司占46.2%，其中22.5%的企业支持奥运会按推迟后的计划进行，另外还有18.4%的企业希望奥运会在减少观众的情况下举行，5.3%希望奥运会在完全没有观众的情况下举行。

自奥运会推迟以来，日本多家机构进行的调查显示，大多数东京居民都认为奥运会不可能在明年如期举办。但是，支持奥运会的小池百合子在7月东京都知事选举中，以压倒性优势击败多位反对奥运会的竞争对手连任。

日本最近正遭遇第二波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的打击。8月以来，日本单日新增确诊病例数都在千起上下。近期日本的关闭死亡病例也有大幅增加趋势，已连续四天单日新增死亡病例达两位数。

东京奥组委主席森喜朗曾表示，如果明年夏天疫情仍然保持现在的状态，奥运会肯定无法举行。他还表示，奥运会不可能再次推迟，如果无法举办将只能取消。