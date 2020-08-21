英法德拒美恢复联合国对伊朗制裁要求

（早报讯）英国、法国和德国三国外长发表联合声明，反对美方要求联合国安理会启动针对伊朗的“快速恢复制裁”机制。

新华社报道，根据英国外交部消息，三国外长在周四（20日）晚发表的联合声明中表示，美国自2018年5月退出伊核协议，不再是协议的参与方，三国已向安理会轮值主席国和所有成员国表达了立场，反对美国根据联合国安理会第2231号决议发出的通知，因其和三国支持伊核协议的立场相悖。

声明说，英、法、德三国致力于维护多边主义机制，并以维护联合国安理会的权威和完整性为目标。三国呼吁安理会所有成员国不要采取任何只会加深安理会分歧或对其工作产生严重不利影响的行动。

声明指出，尽管美国退出伊核协议带来了巨大挑战，但三国依然维护协议，认为应该通过协议参与方之间的对话，包括通过联合委员会和使用争端解决机制，来解决当前伊朗分阶段中止履行伊核协议义务的问题。为了维护该协议，三国敦促伊朗撤销一切与其核承诺不符的措施，尽快重新全面履行协议。

美国国务卿蓬佩奥周四到纽约联合国总部递交一封信，正式通知联合国安理会启动快速恢复制裁程序。

英、法、德三国外长6月已在一份联合声明中表示，不支持任何单边启动快速恢复制裁机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。

除英法德三国外，中国和俄罗斯此前均明确表示，美国作为伊核协议退约者，已丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动快速恢复制裁机制。