消息：特朗普团队暗示可在中国使用微信 以消除苹果等美国公司疑虑

据数位知情人士透露，特朗普政府正私下里设法让苹果等美国公司放心他们仍可在中国与微信有商业往来。两周前，特朗普对中国公司腾讯旗下的这项服务发出禁令。

根据彭博社报道，知情人士称，政府高层官员近几天一直在接触一些公司，认识到全面禁止微信可能给美国科技、零售、游戏、电信和其他行业带来灾难性影响。

苹果将是在微信禁令中可能受损最多的公司之一，因为中国贡献了该公司五分之一的营收。另外若中国政府采取报复行动，苹果在中国的生产制造也可能遭受影响。

苹果、美国财政部和白宫代表均不予置评。腾讯发言人未回应置评请求。

不愿具名的知情人士称，美国政府仍在研究如何实施禁令等技术层面的问题，同时一个关键问题是，白宫是否会允许苹果和谷歌在美国以外的全球应用商店提供微信下载，若允许，会涉及哪些地区。

其中一位知情人士称，政府高层官员正在考虑特朗普禁令的实施范围，而特朗普最终可能推翻他们的任何决定。

距离大选还有三个月之际，特朗普正升级与中国的对抗，并为新冠疫情而指责中国。

若部分禁止微信，可能意味着苹果等公司可以在中国应用商店提供该程序，星巴克可以继续通过微信在中国卖咖啡或接受付款。两位知情人士称，政府意在禁止在美国应用商店下载或更新微信应用程序。

两位知情人士表示，包括财长史蒂文·姆努钦、经济顾问拉里·库德洛、白宫法律顾问西波隆（Pat Cipollone）和国家安全副顾问博明（Matt Pottinger）在内的高层官员在周二开会讨论了微信禁令。

特朗普于8月6日签署行政命令，要求自9月中开始禁止美国人和美国企业与微信有商业往来，这给在华经营的美国公司敲响了警钟。微信是在中国做生意和销售产品不可或缺的工具。

据知情人士称，最近几周美国公司及其游说者加大了活动力度，询问白宫和商务部人员关于这项行政命令的运作和意图。

“我们正在与所有愿意倾听我们意见的人沟通，”中国美国商会会长艾伦（Craig Allen）表示。该商会成员包括沃尔玛和通用汽车等。“微信就像是电力。（在中国）方方面面都要用到它。”

他没有证实与政府对话，但表示该商会一直在试图说明“对这项命令做宽泛解读的弊端”。

知情人士表示，游说人士提出的问题包括，该命令是否将禁止在中国有业务的美国公司或其中国子公司通过微信接受付款。知情人士称，游说人士还希望政府更明确定义行政命令提到的“交易”一词。

知情人士称，代表百思买、Target、Lowe’s等公司的全美零售联合会和零售业领袖协会的代表在向政府提问的游说者之列。

拥有超过十亿用户的微信是全世界最热门的通信应用程序。即使仅在美国封杀微信，也可能阻断中美之间的个人通信。同时也将扰乱依赖微信开展跨国业务的国际公司的运营。

华盛顿智库New America的研究员萨克斯（Samm Sacks）表示：“如果企业不能在中国用微信处理从广告到付款在内的一系列活动，将是两个经济体脱钩的捷径”。萨克斯称，若禁止在美国使用微信，美国人就要被迫像中国人访问外网一样翻墙与中国同事和企业联系，“等于创建了美国版的防火墙。”

特朗普在8月6日发布行政命令后，腾讯股价一度下跌10%，市值蒸发近350亿美元（480亿新元），因投资者担心腾讯在美国的游戏业务及其它商业利益也可能受到威胁。腾讯持有堡垒之夜(Fortnite)开发商Epic Games Inc.的大量股份，并拥有英雄联盟的开发商Riot Games Inc.，还投资了优步科技（Uber Technologies Inc.）和Snap Inc.。

一份联邦文件显示，腾讯在行政命令发布次日就聘请了前财政部顾问罗伯托·冈萨雷斯（Roberto Gonzalez）担任其在华盛顿的首个游说人士。