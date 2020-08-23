新增病例连续10天破百 韩国疫情急剧恶化

（早报讯）韩国的冠病疫情急剧恶化，中央防疫对策本部今天（8月23日）通报，前一天急增近400起确诊病例，单日新增病例数已连续10天破百。韩国政府宣布今天起将更严格的社交安全距离措施扩大到全国，并再次呼吁民众尽量不要出门。

据报道，新增病例已经扩散到韩国全境，这是韩国自1月20日发现第一起确诊病例以来，首次所有行政区都同时出现确诊患者，严峻形势令当局十分担忧。

韩国保健福祉部长朴凌厚昨天宣布，为了避免疫情进一步恶化，原本只在首都圈和釜山实行的第二级社交距离限制措施，今天起将扩大到全国范围。第二级措施包括全面禁止室内50人以上的活动和教会集会，夜店、卡拉OK酒廊、自助餐馆和网吧也必须暂停营业。

根据卫生当局，社交距离限制措施分为三个级别，其中第三级一旦实施，学校和商业活动都将暂定。

韩国中央防疫对策本部副本部长权埈郁强调，若本周过后疫情还继续蔓延，当局必须考虑上调社交距离限制措施到第三级，但势必对“韩国经济和民众生活带来严重冲击”。他呼吁民众对疫情保持警觉，积极配合防疫措施，包括外出一定要戴口罩。

引发这新一轮感染的首尔“爱第一教会”，截至昨天中午已有796人确诊，而且该教会造成的感染已扩散至其他七所教会，这些教会出现的确诊病例超过60起。

同时，15日在首尔光化门示威集会现场的人员当中有104人确诊，包括四名执勤警察。防疫当局从三家手机通讯公司掌握到出席示威集会的1万零576人的名单后，发送短信要他们尽快接受病毒检测。