高盛：美近25%临时裁员将转为永久裁员

（早报讯）高盛经济学家说，重新雇用临时被裁退工人将继续促进美国劳动力市场在未来几个月的复苏，但预计近四分之一的此类裁员将成为永久性裁员。

彭博社报道，在疫情大流行的最初几个月，美国雇主解雇了超过2200万名员工。不过，大多数被裁员工属于临时性裁员。在4月份，超过1800万人被归类为暂时性失业，是有记录以来的最高值。

当各州经济开始重新开放时，许多员工被重新雇用推动了劳动力市场在5月、6月和7月反弹。仍有超过920万名失业者处于临时裁退状态，

高盛经济学家布里格斯（Joseph Briggs）本月21日在一份研究报告中指出，劳动力市场似乎将在今年迟些时候获得额外的大幅就业增长。然而，“其他模式表明，临时失业工人的再就业前景在7月份开始恶化。”

高盛目前预计，近四分一的临时裁员将变为永久性裁员。这些被裁者中约有200万人可能直到2021年仍然处于失业状态。

虽然从暂时性到永久性裁员的转化速度仍保持历史低位，但从6月到7月几乎翻了一番。高盛预计，随着财政支持和薪资保护计划的枯竭，这一数字将进一步上升。

与此同时，芝加哥大学国家舆论研究中心的调查数据表明，劳动者对于他们重回原来工作岗位持越来越悲观的态度。