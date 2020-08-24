马国会通过设立450亿令吉基金振兴经济

（早报讯）马来西亚国会下议院周一（24日）以声浪方式三读通过2020年政府资助临时措施（2019年冠状病毒病）法案。在此法案下，政府将成立一个耗资450亿令吉（约148亿新元）的冠病基金，用于推行各项振兴经济配套和经济复苏计划。

星洲网报道，在野的希盟议员没有反对这项法案，反而要求政府增加拨款至900亿令吉，以协助更多需要帮助的人士和促进经济，但是财长东姑扎夫鲁没有正面回应，只表示政府将视情况增加对抗冠病疫情的拨款，为现有的振兴经济配套加码。

他说：“政府时刻观察当前情况，如果有必要，政府准备增加振兴配套的总额。”

根据法案，部长也有权限制订任何振兴经济配套和经济复苏计划的拨款数额，如果一些计划的拨款不足，部长也可以指示把一些计划的拨款用在拨款不足的计划上。

法案允许调高拨款的顶限，过去从1959年借贷（本地）法令3（1）条文获得的资金顶额，以及可以从1983年政府资金3（1条文）获得的总额，根据规定是占国内生产总值（GDP）的55%，法令修正后调高至60%。

扎夫鲁也说，政府正在考虑是否有必要为“薪金补贴计划”提供附加拨款，二度延长这项惠及企业及打工族的计划。“政府正在考虑为薪金补贴计划增加（拨款）的需要，并将向企业，尤其是中小企业收集看法。”