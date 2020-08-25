世卫：172个国家地区加入全球冠病疫苗计划

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞24日表示，目前已有172个国家和地区表示加入世卫组织主导的COVAX全球2019冠状病毒疾病疫苗计划，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的冠病疫苗。

新华社报道，谭德塞周一（24日）在记者会上说，目前受COVAX计划支持的冠病疫苗有九种，世卫组织正持续对这些疫苗进行评估和优化，以确保获得最佳产品组合。还有九种疫苗正处于长期评估阶段。

他表示，COVAX计划的目标是2021年年底前向全球提供至少20亿剂疫苗，许多疫苗目前已进入临床试验的最后阶段，“我们都希望能有多种既安全又有效的成功候选疫苗”。

谭德塞说，最新研究显示，与类似COVAX计划合作研发和获取冠病疫苗的努力相比，争相获得疫苗的全球竞争可能导致疫苗价格呈指数级飙升。由于少数国家可能会获得大部分疫苗供应，这也可能导致冠病疫情长期肆虐。

他说，COVAX计划包括联合采购和分担多种冠病疫苗风险的机制，无论哪种疫苗将来被证明安全有效，参与其中的国家都能够及时获得这些疫苗，不论是中低收入国家还是高收入国家。

谭德塞强调，在疫苗正式面世初期供应量有限的情况下，应优先保证向高危人群提供疫苗，包括卫生工作者、65岁以上老人，以及因已有疾病而导致冠病病亡风险更高的人群。