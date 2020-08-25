多数经济学家预计美经济或出现双底衰退

（早报讯）美国全国商业经济协会的半年度经济政策调查结果显示，三分之二受访经济学家认为美国经济仍处于衰退之中，近80%认为美国经济出现“双底”衰退（Double dip recession）的概率至少为25%。

新华社报道，这项对235名协会经济学家的调查结果显示，多数受访经济学家认为美国经济倾向于下行。此前，美国国家经济研究局认定美国经济已在今年2月份步入衰退。

对于美国联邦储备委员会3月份以来为应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行采取的一系列货币政策，77%的受访者认为积极宽松的货币政策立场“基本正确”，比例升至2007年3月份以来最高。但也有20%受访者认为美联储目前的货币政策“过于刺激”。

不过，经济学家对美国自疫情以来出台的财政政策认可度较低。40%的经济学家认为目前财政措施不足以应对经济衰退，45%认为财政政策“限制性太大”，认为财政政策“基本正确”的受访者比例仅37%。

此外，更多经济学家认为财政政策应以刺激增长为主要目标，认为应减少债务或赤字的受访者比例仅为2%，远低于2月份的36%。56%的经济学家认为，不应在经济衰退期间顾虑财政赤字。

对于疫情下全球经济增长前景，85%的受访者预计今年全球经济活动将与去年持平或下滑，41%的经济学家认为世界经济至少要到2022年才能恢复到2019年第四季度水平。57%的受访者预计中国将成为最快恢复至疫情暴发前水平的经济体。