马国新增11冠病确诊病例 包括5小学生

（早报讯）马来西亚今天（25日）新增11起冠病确诊病例，其中9起是本土病例，2起是境外输入。这意味着马国确诊病例恢复双位数。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，新增的2起境外输入病例，分别为一名公民和一名非公民。其中一人从菲律宾抵达雪兰莪，另一人则从印度尼西亚抵达雪兰莪。

至于9起本土病例，吉打的7名患者中，除了5人来自吉打华玲打活（Tawar）感染群之外，一人是手术前检查发现、另一人则是出现症状后检测确诊。“另两起本土病例，其中一人来自雪州，没有症状，感染源头还在调查，已经送往双溪毛糯医院。”

他说，打活感染群的5起病例是小学生，他们是在病例追踪和密切接触检测被发现。“调查发现，他们是9197号病人，即8月16日确诊的一名幼儿园学生有接触。”

他提醒所有学校遵守标准作业程序（SOP），包括在上学前、上学时和放学后的SOP。“家长也必须扮演本身的角色，劝告和教育子女各种相关的抗疫措施，无论是在校车、教室还是在体育或课外活动时。”

马国至今仍有189起病例是可以传染他人的活跃病例，而死亡病例维持125起，并且没有新增感染群。马国的累计病例达9285起。

目前有8人在加护病房（ICU），6人需要呼吸辅助器。