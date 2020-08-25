马国客工滞留新加坡5个月 车子须缴3080元VEP

（早报讯）马来西亚一名客工自行管令实施以来便“连人带车”滞留新加坡，由于迟迟没有出境，直至周一（24日）才一次过缴付了逾3000新元的外国车辆入境准证（VEP）费用。

随着新加坡政府豁免缴付外国车辆入境准证费用的期限已在4月14日结束，在行管令前就驾车入境新加坡的马国车主，每日须缴付35新元的准证费。

目前人在新加坡的事主郑家耀（46岁，销售员）接受《星洲日报》记者电话访问时说，他自3月18日后就一直留在新加坡工作，尽管周末与公共假期可豁免入境准证费，但仍累积一笔高昂费用。

他说，由于当局规定自动通行卡（Autopass）只能储值不超过500新元，因此，他在7月向新加坡陆路交通管理局（LTA）预约，前往柜台缴付欠款。

“事实上，我过去每日往返新山和新加坡工作，已经习惯在出入境时缴付这笔费用。然而，现在因为冠病疫情的关系，我们也无法驾车通关。”

他指出，他一共被征收3080新元费用，令他惊讶的是，他被当局告知无法使用外国信用卡付款，必须以现金支付。

郑家耀受访时坦言，在这段期间，不少马国客工皆在驾车入境后便一直滞留新加坡，不过电单车车主的VEP准证费较低，为每日4新元。“当局还没有正式发出指示前，我们都以为拖欠的VEP准证费要等到出境回马时，才能够摊还。”

他说，由于一名友人打算申请在这个周末回新山，他已考虑托友人协助他把车子驾回国，以节省费用。

新加坡陆路交通管理局早前宣布，所有马来西亚注册的汽车和电单车入境准证（VEP）有效期再自动延长3个月，至9月30日。

当局也通过https://www.onemotoring.com.sg/网站，发布马国车主缴还VEP准证费的指南，并建议车主使用拖车服务或驾车出境，以避免滞留新加坡期间，须支付高额准证费。