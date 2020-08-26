梅拉尼娅：特朗普真实 从不掩饰他对事物的感受

（早报讯）当地时间25日，美国共和党大会进入第二天。美国第一夫人梅拉尼娅在演讲中称，自己的丈夫特朗普是一个“真实的人”。

在当晚的演讲中，梅拉尼娅以妻子的视角回应了外界对特朗普的争议。“正如你们在过去5年看到的，他不是一个传统的政治家。他不只是说说而已。他要求行动，他就会得到结果。”

梅拉尼娅接着说，“我们都知道唐纳德·特朗普从不掩饰他对事物的感受”，“不管你喜不喜欢，你总是知道他在想什么。”“如果你告诉他这是不可能的，他只会更加努力地工作。”

梅拉尼娅在演讲中向于冠病疫情中失去所爱之人的人表示慰问，她说，“这个看不见的敌人席卷了我们美丽的国家，影响了我们所有人。”“我对所有失去亲人的人表示最深切的同情，为那些生病或遭受痛苦的人祈祷。”

梅拉尼娅还说：“像你们所有人一样，我已经就我们国家的种族动荡作出反思。我们无法为我们历史中的某些部分感到自豪，这是一个残酷的事实。我希望你们在继续学习过去的教训的同时也专注于未来。”

美国舆论对梅拉尼娅的这些讲话给予积极评价。据福克斯新闻（Fox News）报道，梅拉尼娅希望美国人能团结一致去解决问题，拒绝“劫掠与暴力”。《纽约时报》指出，梅拉尼娅通过就疫情表达同情心发挥了独特的作用，她试图以更加温和和善解人意的方式重塑特朗普任期的形象。

50岁的梅拉尼娅是美国历史上第二位在国外出生的第一夫人，她是斯洛文尼亚人。2005年，她与特朗普结婚，并于次年入籍美国。