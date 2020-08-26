新隆高铁再招聘两组顾问

（早报讯）马来西亚高铁机构（MyHSR Corp）将针对新隆高铁项目公开招聘土地顾问，以及环境、社会及历史遗产影响评估顾问。

这是马国高铁机构第三次进行这类招标。它在2019年4月曾透过招标方式招聘技术咨询顾问（TAC），并在同年5月招聘商业咨询顾问（CAC）。

高铁机构周三发布声明表示，马国政府今年5月宣布恢复新隆高铁项目的讨论后，高铁机构将透过招标方式聘请上述两组顾问，以便咨询并按监管程序向当局提交报告。

声明表示，两组顾问将交付的成果包括《土地收购计划》和《土地收购计划手册》，以及《环境影响评估报告》，这些都是《2010年公共交通法》所规定的监管程序之一。这些文件将在新隆高铁项目明年初进行公共谘询过程时向民众展示。

高铁机构首席执行员莫哈末诺依斯迈指出，具有相关经验的马国公司都能参与投标，以提供专业知识并协助土地收购，以及进行环境、社会和历史遗产等影响方面的评估。

新加坡总理李显龙7月30日在新柔地铁计划重启仪式后告诉媒体，马国已就新隆高铁提出一些方案，新方正仔细研究并将进一步与马国讨论相关事宜。他希望双方能在那之后的三至四个月里就新隆高铁项目达成协定。

新马早在2016年签署双边协议，全面推动高铁发展项目。全长350公里的新隆高铁原定2026年底投入运作。2018年马国政权更替后，希盟政府与新加坡政府协议将此项目搁置两年，马国当时为此赔偿新加坡1500万新元的延期费用。

马国今年5月再次要求展期，新加坡也同意最后一次延长期限，将项目延后七个月至12月31日启动。届时项目如果无法重新启动，新加坡保留权利向马方索取这期间的实际成本。