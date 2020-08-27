美国：朝鲜黑客利用全球银行进行欺诈活动

（早报讯）美国政府周三（26日）警告，朝鲜黑客正在利用全球各地的银行进行欺诈性的资金转移，并导致自动提款机吐出现金。

据路透社报道，美国财政部和联邦调查局（FBI）等四个不同的联邦机构联合撰写的技术网络安全警报说，在停顿一时后，朝鲜出于财务动机的黑客活动今年再次出现。

警报说：“自2020年2月以来，朝鲜已恢复针对多个国家的银行作为目标，以发起欺诈性的国际汇款和自动提款机现金提取。”

美国执法部门将黑客活动命名为“快速现金”，并将其归咎于间谍机构朝鲜侦察总局。他们描述该行动至少自2016年以来就一直在进行，但最近复杂度和交易量都在增加。过去几年，美国当局和私营部门网络安全公司指责朝鲜入侵了亚洲、南美和非洲的众多银行。

美国国土安全部高级网络安全官员韦尔在声明中说：“朝鲜网络参与者展示了一种富有想象力的诀窍，可以调整其策略以通过非法网络运营来利用金融部门以及其他任何部门。”

网络安全专家和外交政策分析师表示，进行此类黑客活动是为了为朝鲜政府提供资金，朝鲜政府由于美国和其他西方国家持续对其施加广泛制裁而资金短缺。美国网络安全公司Symantec技术总监塔库尔表示：“持续的袭击证明了该朝鲜对这些资金的依赖，也证明了它们的技术能力和决心。”