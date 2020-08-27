美国疾病控制和预防中心本周突然更新指南

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）本周突然更新指南，称与冠病患者有过接触但无症状的人士不需要接受冠病检测，即刻引起卫生专家的担忧，也有官员担心这种改变指导方针的做法存在政治动机。先前CDC的建议是，所有与确诊患者有过密切接触的人都必须进行检测。

据法新社报道，CDC网站周一悄悄地更新了指南。该网站之前说，建议所有同冠病确诊者接触过的人进行检测，但如今说，如果与冠病感染者保持密切接触（6英尺以内，约1.8米）至少15分钟但没有症状，除非是弱势个体，或医疗人员建议接受检测，否则不一定需要进行测试。

据CNN和《纽约时报》周三报道，美国公共卫生官员接到特朗普政府高层的命令，要求实行这项政策变动。卫生部高级官员吉罗说，新指南是CDC的行动。他说，新指南是在向专家询问意见后才实施的。吉罗未进一步说明什么新证据让当局更新指南。他说，其他资深官员都看过了相关文件，包括传染病专家福奇。

福奇否认看过相关文件，他告诉CNN，他因为做手术没有参加审议，他担心这种建议可能导致人们误以为冠状病毒的无症状传播不是问题。

CDC此前强调40%至50%的冠病确诊者是无症状的，因此接受检测在阻止病毒传播当中是重要的。