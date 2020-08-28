马国冠病确诊病例又重返双位数

（早报讯）在连续两天呈现个位数后，马来西亚冠病确诊病例又重返双位数。

星洲网报道，卫生总监诺希山今天发文告说，截至周五（28日）中午12时，马国新增10起确诊病例，累计9306起。

他指出，在新增的10起病例中，8起是境外输入病例，分别是1名公民和7名非公民。“其中有5人从印度返回吉隆坡、2人从印度返回雪州、1人从菲律宾抵达砂拉越。”

他说，另外有2起是本土感染病例，分别1名公民和1名非公民。“本土感染病例的马国患者是在吉打州有症状筛检中被发现确诊；而属于非公民的病例，则是在雪兰莪州确诊，这名患者是武吉加里尔移民局扣留营的病例。”

诺希山说，截至周四，在抵达马国的10万6793名游客当中，共出现904起确诊病例（阳性率为0.85%），其中确诊病例最多的国家是来自印度，即295起（32.6%），其次为埃及的93起（10.3%）和新加坡的70起（7.7%）。

他表示，马国将继续加强在入境处展开的公共卫生活动，杜绝国外入境感染的风险。

马国还有151起病例是可以传染他人的活跃病例。周五有36人康复出院，累计痊愈人数达9030人，占确诊病例总数97.0%。周五没有新增死亡案例，维持在125起。目前有8人在加护病房，6人需要呼吸辅助器。