马国首相慕尤丁宣布：复管令延长至12月31日

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁今晚（28日）在全国直播演说上宣布，原定8月31日届满的复原式行动管制令（复管令），将会延长至今年年底，即12月31日。

星洲网报道，为了遏制冠病疫情，慕尤丁在3月16日宣布，全马从3月18日开始实行2周的行动管制令（MCO），并三度延长至5月12日，尔后在5月12日开始有条件行动管制令至6月9日，翌日落实复原式行动管制令（RMCO），直至8月31日。

从3月18日开始实施的行动管制令措施，包括禁止国民出国、禁止所有外籍人士入境、全国所有学校停课两周。除了超市、菜市、杂货店及贩卖日常用品的商店外，所有宗教场所及商业单位必须关闭。

同时，政府也禁止全国各地的大型集会及人民移动，包括宗教、体育、社交及文化活动。

此外，所有幼儿园、政府及私人中小学，以及政府及私人高等教育学府将关闭，除了重要服务的机构，如水、电、能源、通讯、邮政、交通、银行、广播、机场、国防、消费、监狱、食品供应等，其他领域的政府部分及私人机构也都关闭。

首次延长的行管令有更多的严厉措施出台，包括在重疫区实施加强行动管制令、商店和油站在晚上8时停止营业、民众不可以在晚上10时以后出门、警方获准当场开罚单、任何人只能前往住家的10公里内购买必需品、严厉对付知情不报者、从海外回国的国人立即送往隔离中心隔离14天等。

在有条件行动管制令期间，政府宣布逐步开放9个领域，包括机械和器材行业、航空行业、建筑业以及与建筑相关的服务项目、汽车工业及维修、与法律相关的服务、与石油和天然气相关的服务、与冠病相关的研发活动、特定领域运作的实验室、传统和辅助医药及中医师服务、理发店及眼镜店。

从6月10日开始落实复原式行动管制令，民众将获准跨州，也允许国内旅游，但依然禁止出国旅游，也禁止进出实施加强行动管制令（EMCO）或针对性行动管理令（TEMCO）而被封锁的地区。

几乎所有社会、教育、宗教、商业及经济活动都在复原期间分阶段恢复运作，学校也分阶段复课。