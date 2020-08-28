慕尤丁：外国游客仍不准入境 夜店禁止营业

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁说，外国游客依然不准进入马国，以防止境外输入感染。

星洲网报道，他今晚（28日）在电视直播演讲中说，现阶段几乎所有领域已经获准运作，除了小部分领域如娱乐场所和夜店依然不准开放。他指这些娱乐场所难以遵循新常态。

他表示，政府也已经同意允许不涉及任何国际选手和观众的运动举行。

他说，复原式行管令延长后，在1988年传染病预防及控制法令（342法令）下的执法行动还是可以继续进行，以确保所有人遵守标准作业程序（SOP）和卫生条例。

“政府还是需要法令机制以便继续进行各种防疫的努力，遏止冠病疫情蔓延，所以延长行管令。”

慕尤丁指出，每个人必须遵守SOP，没有任何人能够例外，违反者将会面对同等的惩罚。

他说，马国在抗疫时还是面对挑战，因为冠病病毒还是在全世界活跃，看到外国的病例，病毒不仅活跃，而且更快地散播，蔓延的规模更大。“我们不能冒险，对于我们可能出现超级散播者的可能性掉以轻心。”

他指出，马国因此必须落实更加严格的隔离条例，在特定的地点继续推行。

他说，由于口罩是人民几乎每时每刻要使用的必需品，国内贸易及消费人事务部正在与厂商和供应商商量，降低口罩的价格。“一旦商量的结果出炉，口罩的价格将会更加合理，减轻人民的负担。”

他指出，虽然行管令延长了，但是人民的生活不会受到太多影响，日常生活可以在新常态下如常进行，最重要的是大家必须适应及戴口罩、洗手和保持个人卫生，避免到拥挤的地方。“相信大家可以做得到，因为至今我们已经成功遏止冠病在我们的社会蔓延。”

他也说，一旦任何地区的病例有所增加，政府将会实施针对性的方法，如已经在特定地区推行了加强行动管制令或针对性加强行管令。

“根据全球的发展，我们将会经历一段较长的时间，才能使马来西亚完全摆脱冠病的威胁。目前，马来西亚的疫情受到控制。