美媒：美国种族不平等和冠病一样致命

（早报讯）美国有线电视新闻网网站日前刊登题为《美国种族不平等如冠病大流行般致命》的文章说，根据2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间的数据，对美国白人平均寿命进行最新推算，其预期寿命仍远高于美国黑人历年平均寿命。

新华社报道，文章引述《美国国家科学院院刊》本月24日发布的一项报告。这份报告由明尼苏达大学社会学系研究人员里格利-菲尔德主持研究。

报告使用了全国人口平均寿命数据和人口模型，结合截至7月29日的冠病死亡数据，来推算冠病疫情下美国白人死亡数需要新增多少，才能使2020年白人整体死亡率达到史上美国黑人整体死亡率最低水平。

里格利-菲尔德说，2014年，美国黑人年龄调整死亡率约为每10万人中1061人死亡，为历史最低值；而根据可以得到的最近期的数据，2017年美国白人年龄调整死亡率为每10万人中899人死亡。报告说，按照7月29日前疫情数据计算，美国白人在疫情中的年龄调整死亡率相当于每10万人中约28人死亡。这说明，即使在冠病疫情发生的情况下，美国白人死亡率仍低于美国黑人历史最低死亡率。

假设2020年另有40万白人死亡，美国白人死亡率才能等同于美国黑人历史最低死亡率，而这一假设数字约为美国白人截至7月29日新冠死亡人数的5.7倍。

里格利-菲尔德说：“实际上，冠病疫情在‘不成比例地’打击美国黑人。这势必增加种族间死亡率的差异”。

文章还引用俄亥俄州全国儿童医院儿科和麻醉学副教授纳非乌的话说，造成种族之间健康差距有若干潜在原因，包括社会经济地位、获得医疗服务的机会、保险状况、就诊医院质量等。此外，在疫情期间，由于黑人和少数族裔中一线工人占比更高，他们“往往没有居家的选择”。