暴力执法致死黑人主嫌要求驳回谋杀指控

（早报讯）暴力执法导致黑人弗洛伊德“锁喉”致死引发的抗议怒火还未完全平息。该案主要嫌疑人、前明尼苏达州警察德雷克·肖万，委托律师向法官请求驳回其谋杀指控。

美国《国会山报》报道，肖万的律师星期五（28日）提交的一份法庭文件中写道：“这项动议是基于本案的档案和记录、明尼苏达州法规、明尼苏达州刑事诉讼规则、美国宪法及明尼苏达州宪法，以及随后将提交给法院的其他观点而提出的。”

《今日美国报》星期六（29日）报道，肖万的律师在文件中将弗洛伊德的死因归结于“吸毒”。文件称：“弗洛伊德先生此前患有心脏疾病，而他的死因极有可能是因为使用了芬太尼和甲基苯丙胺。”

此外，其律师还辩称，肖万是在不知道弗洛伊德“用药过量”的情况下，才采取了包括“锁喉”在内的约束术，以“帮助自己和同事，防止弗洛伊德伤害他们”。因此，该律师认为，“肖万没有造成乔治·弗洛伊德死亡。”

据报道，明尼苏达州检察官在同日也提交了书面文件表示，表示将对涉及弗洛伊德之死的4名涉事前警察寻求“更严厉的判决”。检方在这份文件中表示，弗洛伊德被制服时身体非常脆弱，受到了“特别残忍”的对待。

据报道，肖万此前被控二级谋杀、三级谋杀以及二级过失杀人罪。根据美国的量刑参考，二级谋杀罪和三级谋杀罪都可以推定判处有期徒刑12.5年，但法官可以在不违背量刑参考的情况下，判处犯有相关罪行的嫌疑人最高15年的刑期。