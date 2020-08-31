韩首都圈集体感染持续发酵波及全国

（早报讯）韩国首都圈群聚性感染持续发酵，已经蔓延至全国各地。加上，感染途径不明病例占比高达21%，为4月以来的最高值，对防疫工作构成严重挑战。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部周一（31日）表示，截至前一天，韩国累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例达到1万9699起。自本月14日首都圈暴发大规模集体感染以来，新增确诊病例约70%左右出自首尔市、京畿道和仁川市等首都圈。

防疫对策本部认为，始于首尔市“爱第一”教会和15日光化门广场集会的群聚性感染已经扩散至非首都圈地区。截至30日中午，与“爱第一”教会有关确诊病例共计1035起，其中首都圈965起、非首都圈70起，疫情已蔓延至政府部门、医疗机构、疗养设施等25处设施，相关病例达到158起。

另外，防疫部门认为，最近大邱市发生的群聚性感染与光化门广场集会有关。大邱市东区一教会28日发生一确诊病例后，目前该教会相关病例累计34起。经防疫部门调查，包括首例确诊病例在内，该教会大部分教徒15日参加光化门广场集会。光化门广场集会的群聚性感染蔓延至大邱市教会、忠清北道清州市教会等10处设施。截至30日中午，累计确诊118起。

防疫部门表示，只有减少与他人接触才能确保流调工作顺利开展，并呼吁民众以背水一战的决心，积极配合加强版防疫措施。