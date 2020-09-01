马国元首特赦13人身份曝光 曾扬言要炸吉隆坡

（早报讯）配合马来西亚63周年国庆，获得国家元首阿都拉特赦而提早获释的13名终身监禁的囚犯，据了解，他们是20年前轰动全国的阿马乌纳（Al-Maunah）异端组织的前成员。

根据《马来西亚前锋报》报道，该组织在霹雳州武吉遮那烈(Bukit Jenalik)设立基地，并在试图推翻政府之前，盗走了大批军火。

报道指出，该组织威胁说，若时任首相马哈迪没在24小时内辞职，该组织将会袭击首都吉隆坡。

此外，据了解，当中的4人来自雪州、3人来自吉兰丹、3人来自吉打、2人来自登嘉楼，至于另一人无法确定。

报道说，有关事件始于由莫哈末阿敏率领的27名阿马乌纳异端组织成员，乔装成高级军官，以突击检查霹雳州特曼戈坝的第304领土军营为由，盗走了大批军火。

“在被军方和警方围剿及投降之前，这些成员藏身在武吉遮那烈。”

报道指出，在2001年12月28日，莫哈末阿敏及两名成员，分别是扎希慕斯林及贾玛鲁丁，因向国家元首发动袭击而被吉隆坡高庭宣判死刑；至于另外16名成员则因相同的罪名，在刑事法典121条文（向国家元首宣战）条文下，被判处终身监禁。

报道也提及，在今年的8月17日，一名49岁的前成员在加影和马兰的监狱服刑长达20年后，获得国家元首特赦，批准获释。