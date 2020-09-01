印尼河流涌现医疗垃圾构成另一冠病隐忧

（早报讯）对于居住在印度尼西亚西萨丹河沿岸的居民来说，2019冠状病毒不仅会带来致命的疾病，还带来大量的医疗垃圾。

路透社报道，坐落在西爪哇境内的西萨丹河（Cisadane River）全长138公里，沿岸居民洗澡和洗衣服都得靠它。

自冠病大流行暴发以来，位于万丹省丹格朗市的西萨丹垃圾堆填区的垃圾就越堆越高。垃圾山的墙体5月间轰然崩塌，大量垃圾就这样倾泻入卡其绿色的西萨丹河里。

西萨丹河垃圾银行负责人阿迪说，垃圾山崩塌后，他们开始在河里找到注射器、口罩和防护袍等各种医疗垃圾，“在最初阶段，我们每天都会找到五六十件。”

印尼卫生部受询时确认，今年3月至6月间，全国各地共产生1480吨冠病医疗垃圾，并承认印尼缺乏处理医疗垃圾的设施，但强调当局正在研究解决方案。

卫生部官员伊姆兰说：“一项相关新法规刚获通过，其中包括每个医疗设施如何正确处理医疗垃圾的指引。”目前，印尼大多数医疗设施的医疗垃圾焚化工作都是交由第三方处理。

一些卫生专家警告说，一旦发生洪水，医疗垃圾把病毒传播到沿岸社区的风险将更高。印尼法律与健康协会流行病学家马赫萨指出，“如果医疗垃圾出现在住宅区附近的河道里，这不仅表示河流可能被污染，它还可能导致冠病传播。”

居住在西萨丹河畔的36岁居民伊卡说：“我还是很怕，但我只能在这里洗衣服。希望不会有事，我知道那一种会夺命的病。”

另一名居民艾西特里则表示不让孩子下水，“当我的孩子在河里游泳时，我担心他们会染上冠病。”