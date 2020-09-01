柔苏丹：充王室与华社桥樑 委黄亚福后裔任“华人宗长”

（早报讯）柔佛苏丹依布拉欣重启柔佛港主时代角色，委任新山开埠先贤黄亚福的后裔黄匡顺，出任“华人宗长”（Mejar Cina），作为柔佛王室与华社之间的桥樑。

柔佛宫廷理事会主席阿都拉欣周二（1日）发表文告说，已故苏丹阿布峇卡曾委任陈厝港港主陈开顺担任“Mejar Cina”（当时的中译是“华侨侨长”），并封士姑来港主佘泰兴为“华人甲必丹”，让他们成为柔州华人议员代表。

文告表示，苏丹援引1895年柔州宪法第二部分第7（2）（b）条文赋予的权力，委任玛都油棕园（Ladang Sawit Mado's）经理黄匡顺（David Wong Khong Soon），出任该职，从9月1日起生效。

文告指出，华人宗长将配合苏丹依布拉欣基金会和其它王室基金会，并与各县县长、人民代议士、村长和地方领袖合作，为人民提供援助。

“华人宗长将负责鉴定受惠名单、协调、安排和进行物资派发工作，让各县有需要的柔佛子民，能够获得食物及其它必需品的援助。”

文告也强调，黄匡顺在履行华人宗长职务期间，并非王室代表，也不被赋予任何权限、津贴、便利及特权。

柔佛苏丹依布拉欣谕令，恢复已故苏丹阿布峇卡所颁布的“Mejar Cina”称号，将可继写现代柔佛的历史。

苏丹在其面簿专页发布的文告指出，1840年，天猛公达因依布拉欣允许其华裔追随者，从新加坡迁至柔佛开垦，并在地不佬河边建立“港脚”（Kangkar），而在1870年柔佛共有29个港脚。

华裔获准在当地进行农耕、畜牧以及各自的传统文化和宗教活动，天猛公也委任港脚的领袖作为“港主”，管理和维护居民安全。

值得一提的是，能力出众的港主，被封赐为华人甲必丹，也有一名“华侨侨长”。他们的职务包括传达王室谕令给民众，尤其是华社；在推动社会进步期间收集华社的反馈，确保华社不被边缘化；构建和巩固华人与社会的团结。

此外，苏丹阿布峇卡也邀请更多华裔、印度尼西亚群岛移民、印度裔和巫裔迁至当地，共同发展柔佛。

文告表示，为肯定天猛公达因依布拉欣和苏丹阿布峇卡的贡献，华社在1873年赠送“华族礼堂”（Dewan Cina）给苏丹阿布峇卡，作为双方每年会面交流的地点。