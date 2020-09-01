满星云涉非法直销洗黑钱遭罚900万令吉

（早报讯）满星云（Monspace）马来西亚有限公司及Monspacemall有限公司承认非法进行直销生意、推广金字塔计划及洗黑钱3项控状，被吉隆坡地庭判处罚款900万令吉。

星洲网报道，国内贸易及消费人事务部执法组主任依斯干达发文告表示，满星云有限公司及Monspacemall有限公司的代表人黄春辉（译音）承认所有控状后，法官沙巴利亚作出上述判决。

在第一项控状下，满星云被控于2018年5月22日在位于吉隆坡武吉加里尔的Monspacemall有限公司在没有合法执照下推广直销活动，抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4（2）条文，被判罚款30万令吉。

第二控状为于2017年6月14日至7月17日期间，在位于吉隆坡武吉加里尔的满星云（马）有限公司推广满星云金字塔计划，抵触1993年直销及反金字塔计划法令第27B条文，被判罚款170万令吉。

在第三项洗黑钱控状下，该公司被控以该公司的马来亚银行来往户头作为非法洗钱工具，触犯反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文及与同一法令第87（1）（a）条文同读；在此控状下，满星云有限公司被罚款700万令吉，而17个银行户头的99万8196令吉6仙也被充公。

被告的代表律师苏莱曼阿都拉、安迪杨、NC林及Hisyam&Teh以被告是初犯、目前其客户的公司业绩不理想，要求减轻惩罚。

主控官团队包括来自贸消部的主控官阿弟卡副检察司及陈秋庆（译音）副检察司、及来自布城总检察署的主控官沙菲纳斯副检察司。

陈秋庆副检察司在庭上要求法官给予严厉和公正的惩罚，以传达贸消部严正看待采取捷径获取利益的公司，同时也借此对该公司及其他涉及推广金字塔计划的公司发出强烈的讯息。

据控状，满星云推出2项“满星云计划”，即会员计划及股份持有人计划，在会员计划下，一个单位要价500令吉，以及60令吉的会员费；在股份持有人计划下，一个单位为5000令吉，以及60令吉的会员费，会员可以无限制的任意购买想要的单位。

会员参与计划后，可获得的好处包括赞助金、旅游红利、配对金，即介绍新会员可获得收入。

依斯干达呼吁民众不要被在短时间内可获得高回筹率的投资计划欺骗，特别是透过介绍新会员赚钱的计划。

他建议民众在进行投资前，可先向相关单位及机构，如贸消部、国家银行及大马公司委员会等查询资料，以确保是持有准证的合法公司。