物物交换成热搜 菲网民用家当换食物

（早报讯）菲律宾数以百万计的人因2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行而失去工作，许多人也因此受困家中，反而意外催生出数十个以商品换食物的网上平台。

法新社报道，大量菲律宾人在各个面簿群组里以物易物，把家电、玩具甚至是名牌包拿来交换，而且大多数人都是用这些东西来换取食物。

生活拮据的因佩里奥就用一双Nike懒人鞋换到一整只腌制好的鸡。有两个小孩、丈夫在马尼拉一家甜甜圈店兼职的因佩里奥说：“生活太艰难了，根本连买吃的钱都没有。”

受冠病疫情影响，因佩里奥丈夫的薪水被砍掉一半，每月只有约9000比索（约252新元）的收入，而且其中一半得用来缴房租。

像因佩里奥一样，网上物物交换平台成了许多菲律宾人的生命线，据法新社统计，目前菲律宾网上有至少98个这类群组，其中一些平台的会员人数多达数十万。

“换取食物”成了菲律宾的谷歌热搜词，数据网站iPrice Group指出，在4月和5月，“换取食物”的搜索率激增300%，说明封锁措施不仅阻断出行，还严重影响家庭收入。

iPrice Group对面簿85个深受欢迎的物物交换群组进行了分析，这85个群组的会员总数超过200万人，而食品和副食品最受欢迎。会员在群组中上载自己的用品照片并注明想交换什么，有意交换的人可以在留言栏里讨论。

除了懒人鞋，因佩里奥还用一件婴儿羽绒衣和一件拉夫劳伦（Ralph Lauren）的连帽衫换到6公斤白米。不过她说，旧东西比较难推销，她的第二双鞋等了三个星期都无人问津。