马国民调：69%选民对首相慕尤丁表现满意

（早报讯）马来西亚默迪卡中心的最新民调显示，69%的马国选民对首相慕尤丁处理冠病疫情的表现感到满意。

不过，调查发现各族对慕尤丁的评价存在显著的差异，沙巴和砂拉越的土著和马来人中，10人中有9人对慕尤丁的表现表示赞许，而只有33%华人满意慕尤丁的表现，印度人则有65%。

慕尤丁今年3月出任首相，迄今已有6个月。上述调查是于8月10日完成。

调查显示，在对联邦政府的公开评估中，也出现类似的趋势。58%受访选民满意国盟政府的表现，而28%的选民表示不满意和生气。

有趣的是，收入差距成了对评断国盟绩效的指标之一。家庭月入低于2000令吉的受访者中，约有四分之三对联邦政府有正面看法，但家庭月入高于7000令吉的受访者中，只有40%有正面评价。

“同时，有51%的受访者认为马国朝正确的方向前进。这个数字略低于今年5月，但仍大大高于过去6个月。在2019年7月至2020年2月之间，只有四分之一的马国人认为马国在朝正确的方向前进。”

调查指出，在这当中，其中26%归功于政府的良好管理，而21%的受访者对领导感到满意，有34%的受访者认为这个国家走错了路。

此外，由于认为政治不稳定，将近三分之一（31%）对此感到沮丧，还有17%的人抱怨诸如失业和不利的商业环境之类的经济问题。

民调显示，面包和黄油仍然是人们最关注的问题，十分之六的受访者关切经济问题。

受到冠病疫情影响，健康和保健是选民关注的第二大问题（10.1%），分别只有3.5%和2.6%的人认为种族关系和政治问题是国家的主要问题。