俄罗斯：愿与德国调查俄反对派人士疑似中毒事件

（早报讯）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三（2日）表示，俄方愿与德国进行全面协作调查俄反对派人士纳瓦利内疑似中毒事件。

据新华社引述俄媒体报道，佩斯科夫当天表示，俄方愿与德方进行全面协作并就此事交换信息。俄方目前尚无法对德方宣称纳瓦利内中毒的表态做出回应。他同时表示，俄总检察院此前向德方发出请求进行相关调查，俄方希望得到回复。他还说，在纳瓦利内被送往德国之前，俄方为其进行了一系列检查并未发现任何有毒物质。

俄外交部发言人扎哈罗娃2日在一档电视节目中说，德国称纳瓦利内中毒是再次针对俄罗斯发起的信息战。

当天早些时候，德国政府发表声明说，纳瓦利内中了一种“诺维乔克”类型的神经毒剂。德国总理默克尔随后表示，德国政府强烈谴责这一中毒事件，并要求俄罗斯政府必须对此做出回答。默克尔还说，德国已向欧盟成员国和北约盟友通报了纳瓦利内中毒情况，欧盟和北约盟友将决定对该事件采取适当的集体回应措施。

据悉，俄罗斯反对派人士、俄反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐俄境内一国内航班途中，感到身体极度不适。飞机紧急降落鄂木斯克市后，纳瓦利内被送往当地一家医院进行救治，随后被送往德国柏林沙里泰医院接受治疗。该医院2日发表声明说，纳瓦利内的症状有所改善，但仍未脱离危险。