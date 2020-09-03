好莱坞巨星巨石强森一家四口确诊冠病

（早报讯）被称为“巨石强森”（The Rock）的美国好莱坞电影明星道恩·强森（Dwayne Johnson）一家四口2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测呈阳性。

综合报道，强森星期三（2日）他在社交媒体上透露，自己和妻子劳伦以及四岁女儿贾斯敏、两岁女儿蒂安娜是在和亲密的朋友接触后感染上病毒的。虽然他们一家染病，但在近三周后他们感觉好多了。

“我想给你们提供一点有用的最新消息，关于我这边过去两周半到三周发生的事情。最新消息是：我的妻子劳伦以及我的两个女儿和我自己，我们都检测出冠病病毒呈阳性。”

强森在社交媒体发布视频中说。“我可以告诉你，这是我们作为一个家庭不得不忍受的最具挑战性和最困难的事情之一，对我个人来说也是如此。”他说，并补充说他“过去经历过一些了不起的事情”。

他接着解释说，病毒检测结果呈阳性“与克服严重创伤、被驱逐或破产完全不同”，他说自己曾遇到过“好几次”那些情况。他解释说，与病毒抗争更关乎个人，因为他的首要任务是“永远保护家人，保护我的孩子，我爱的人。”

强森还说：“我希望只有我的检测结果是阳性的，但事实并非如此，而是我的整个家庭都感染了，所以这次是对我的一次真正的打击。但是我很高兴地告诉你们，我们一家都很好。我们不再具有传染性，感谢上帝，我们很健康。”

他补充说:“我们已经渡过了新冠肺炎难关，变得更有力、更健康。”强森还敦促他的粉丝采取预防措施，保持安全。他写道：“戴上你的口罩。这是正确的事情，是负责任的事情。”