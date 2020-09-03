载有43船员和5800头牛货船遇台风后失踪

（早报讯）一艘载有43名船员和约5800头牛的货船"海湾牲畜1号"海上遇上台风“美莎克”，在日本奄美大岛附近海域失踪。

日本共同社报道，日本海上保安厅称，这艘货船于星期三（2日）凌晨从东海发出求救信号，当时该船位于奄美大岛以西185公里左右海面。日本气象厅表示，当时奄美大岛附近海域正处于台风"美莎克"的影响区域，受台风影响，当地出现了强风和暴雨天气。

英国广播公司报道，日本海岸警卫队在接到遇险信号后，在当天下午，日本防卫省派遣一架P-3C海上巡逻机进行搜救。周三晚上，日本海上自卫队在事发海域发现了一艘救生艇和一个身穿救生衣的船员。据了解，该名船员为菲律宾人。日本海岸警卫队称，获救的菲律宾船员说被大浪击中前，货船的发动机发生故障。

日本海岸警卫队进一步搜索其他船员和求救船只，但截至目前没有其它任何发现。日本海上保安厅称，"海湾牲畜1号"货船上共有43名船员，分别是39名菲律宾人，两名新西兰人，澳大利亚人和新加坡人各一名。

获救的45岁大副塞雷诺说，自己跳海前船员已经收到了穿上救生衣的通知。他说自己被营救前没有看到其他船员。赛雷诺的妻子受访时表示，丈夫已经从医院和自己取得联系并报了平安。

据了解，这艘重达11947吨的货船于8月14日从新西兰出发前往中国，原计划9月4日抵达中国唐山港。