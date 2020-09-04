国际委员会：基因组编辑技术还未能安全用于人类

（早报讯）由多国科研机构组成的一个国际委员会说，可遗传基因组编辑技术当前还达不到安全、有效地应用于人类的相关标准。各国在决定是否批准这类技术开展临床应用前，应就这一问题展开广泛社会讨论。

法新社报道，2018年中国生物物理科学家贺建奎2018年宣布全球首例基因编辑双胞胎诞生，引发所谓“设计婴儿的道德争议。“人类生殖系基因组编辑临床应用国际委员会”随后成立，成员包括美国国家医学院、国家科学院以及英国皇家学会等多国科研机构。

该委员会周四（3日）发表报告说，人类胚胎的基因组一旦被编辑就不应该用于生育，直到有确切证据显示精准改变基因组能带来可靠的结果，并且不会导致预期之外的变化，而目前没有任何基因组编辑技术能够达到这一标准。

新华社报道，基因组编辑是指在特定基因中插入、删除或更换DNA（脱氧核糖核酸）片段。理论上，基因组编辑可改变特定的遗传性状，因而不仅能修改胚胎基因、消除遗传病，也能改进生理特征，但是这种“设计婴儿”涉及伦理和多种技术问题，目前科学界普遍认为这是不应轻易跨越的“红线”。

报告说，如果一个国家决定批准可遗传基因组编辑技术的应用，初期也应将这类技术限定在预防严重单基因遗传病的范围内，并且这类技术只应在没有其他选择时才考虑使用。

该委员会联席主席利夫顿说，在预防严重单基因遗传病方面，委员会提出了一个从临床前研究到临床应用的转化路径；同时，这份报告为各国以及国际层面在可遗传基因组编辑技术方面的监管提供了基础指导建议。

报告还指出，除了严重单基因遗传病，其他领域内目前还无法定义一个负责任的临床转化路径；不同领域的相关应用场景要考虑的因素差异很大，而要最终实现可遗传基因组编辑技术在这些领域的应用所需要的技术进步也并不相同。

另一位委员会联席主席戴维斯说：“当前仍需更多研究来验证基因组编辑技术应用在人类胚胎上的效果，以确保能够精确修改并且不会出现脱靶效应；针对这些问题，有关这类技术的国际合作以及公开讨论是必要的。”