巴西染疫人数破400万 但传播速度减缓

（早报讯）巴西累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例已破400万起。不过专家认为，疫情在巴西的传播速度已出现减缓。

彭博社报道，巴西卫生部周四（3日）通报，过去24小时新增4万3773起确诊病例和834起死亡病例，全国累计确诊病例达到404万1638起，累计死亡病例12万4614起。

在8月23日至29日一周，巴西累计新增死亡病例较前一周下降约11%。这是疫情暴发以来巴西新增死亡病例数首次较前一周下降10%以上。一周日均死亡病例降至900起以下，为三个半月来的单周最低数字。

报告还显示，8月23日至29日一周的累计新增确诊病例数下降约0.6%，尽管降幅不如前一周，但基本保持稳定。现有确诊病例总数也已连续三周回落。截至9月3日，巴西冠病治愈率约为80.4%。

发布在《圣保罗页报》的一篇报告则指出，在全巴西324个最大城市中，132个（或41%）的疫情已经稳定下来，另有95个（或29%）的新病例有所下降。

巴西卫生专家认为，巴西目前疫情还处于高位稳定期，其中死亡病例数显现出从高位下降的趋势。随着气温升高，呼吸道疾病的传播会相应减少，接下来几周，巴西疫情有望逐渐好转。

另据路透社，巴西总统博索纳罗周四通过面簿与支持者交流时重申，冠病疫苗一旦面市，该国将不会强制规定人民接种疫苗。

博索纳罗说：“我们不可能强制规定所有人都接种冠病疫苗，除非我们是一个独裁国家。”