克宫：不要过早就纳瓦利内中毒事件下定论

（早报讯）俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，德国及其他欧洲国家不应过早就所谓的俄反对派人士纳瓦利内中毒事件下定论，俄方机构正在进行必要的调查，俄方愿意就此进行对话。

新华社报道，佩斯科夫周四（3日）在回答相关问题时说，俄方不掌握德方获取的相关信息，因此没有理由针对疑似中毒事件刑事立案。俄总检察院已向德方发出相关请求，但尚未得到回复。德方日前召见俄驻德大使，但是并未提供德方专家研究结果的具体信息。

俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金周四表示，所谓的“纳瓦利内中毒”实际上是一起针对俄罗斯的“有预谋的行动”，旨在对俄实施“新的制裁”。

本月2日，德国政府发表声明说，纳瓦利内中了一种“诺维乔克”类型的神经毒剂。德国总理默克尔随后表示，德国政府强烈谴责这一事件，并要求俄政府对此作出回答。默克尔还说，德国已向欧盟成员国和北约盟友通报了纳瓦利内“中毒”情况，欧盟和北约盟友将决定对该事件采取适当的集体回应措施。

俄反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐俄境内一国内航班途中，感到身体极度不适。飞机紧急降落鄂木斯克市后，纳瓦利内被送往当地一家医院进行救治，随后被送往德国柏林沙里泰医院接受治疗。该医院9月2日发表声明说，纳瓦利内的症状有所改善，但仍未脱离危险。