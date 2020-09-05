谭德塞：“疫苗民族主义”只会拖慢遏止疫情努力

（早报讯）冠病疫情来势汹汹，多个国家正努力研发疫苗。世界卫生组织总干事谭德塞周五（9月4日）不点名批评，“疫苗民族主义”（vaccine nationalism）只会拖慢遏止疫情努力，呼吁各地公平有效地使用疫苗。

谭德塞表示，疫苗民族主义将延长而非缩短疫情，但未有提及任何国家。他指即使研发出有效疫苗，首要任务是为所有国家某部分人士接种，而不是让某些国家所有人接种，建议优先给予医疗人员、老人及潜在病患者。

由世卫牵头的COVAX全球疫苗计划，允许各国利用潜在疫苗，确保其公民可迅速接种被视为有效的疫苗。计划目前已有78个高收入国家加入，使参与国总数达170个，数量还在增加当中。

谭德塞敦促其他国家于本月18日限期前加入，作有约束力的承诺。他指加入计划能保证参与国获世上最大的疫苗组合，又指目前有九种候选疫苗，另有四种有潜力疫苗。

至于疫苗何时面世，世卫首席科学家斯瓦米纳坦说，2021年中肯定会开始见到疫苗投入国家及群众中，重申在监管机构、政府及世卫确信疫苗已达安全及有效的最低标准前，不会大规模部署任何疫苗。她也提到，一些已进入第三阶段测试的候选疫苗有望于年底或明年初有结果，而每次测试都有数千人参与。