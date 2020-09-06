特朗普被曝嘲讽阵亡美军 报道出街后要求记者离职

（早报讯）美国总统特朗普被指侮辱军人的福克斯新闻报道引起退伍军人组织强烈不满。特朗普除了否认报道，还直接点名要求福克斯“炒了她”。

《华盛顿邮报》9月5日报道，当地时间4日下午美国福克斯新闻网女主播格里芬在推文中引述了两名前美国政府高级官员的话，证实了《大西洋月刊》3日的报道，即特朗普曾私下用轻蔑的语言嘲讽一些退役和阵亡的美军士兵为“失败者”和“笨蛋”。

这引起美国退伍军人团体不满，在社交媒体上载短片反击。

特朗普一再强烈否认报道，批评相关报道是假新闻。特朗普5日在社交媒体推特上发文要求将格里芬开除。特朗普在推特上声称，格里芬对他的所谓指控已经被很多目击者驳斥，根本就不值得评论。

包括美国第一夫人梅拉尼娅以至多名高官，如国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀，都出面否认报道。舆论认为，这可能跟他们担心会影响军方对保守派的支持有关。

面对特朗普的攻击，这名福克斯新闻记者格里芬则表现得毫不在意，她对自己的报道极为自信，并称她的消息来源“无懈可击”。“我对我在福克斯的报道很有信心，尽管我没能证实《大西洋月刊》文章里的每一行字，但我找到的人能证明大部分的引用及描述。”

格里芬说，“我的消息源并没有对我匿名，而我怀疑他们对特朗普保持了匿名。我是记者，我的工作就是报道我听到的。”

格里芬是一名在美国颇有名气的记者，曾为美联社、美国国家公共广播公司（NPR）等媒体工作。她于1999年加入福克斯新闻，目前是福克斯的国家安全记者，被视作福克斯新闻团队的中坚力量之一。

据报道，特朗普从未到军队服役，越战爆发时，曾四度因学业原因和生骨刺获军方免除兵役，但在2016年大选时，仍获6成退伍军人投票支持。不过，最新民调显示，他在现役军人中的支持度落后民主党对手拜登4个百分点。