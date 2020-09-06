雪州大臣夫人否认滥用特权

（早报讯）雪隆上百万民众这几天正饱受无水之苦，雪州大臣阿米鲁丁的夫人玛斯蒂安娜被指滥用特权，让水供公司安排水槽车到住家门前直接输送净水，甚至有网民指水槽车的水是注入玛斯蒂安娜住家的泳池。

根据《人民邮报》报道，玛斯蒂安娜周六（5日）在个人Instagram户头上传一张水槽车停在家门前的照片，水槽车的水喉似是把水输到她家。玛斯蒂安娜写道，她正打算带孩子到较远的地方用餐时，水槽车刚好到来，她感谢水务公司前来派水。

雪隆地区大多数民众此时正在制水，刷牙洗澡都成问题，很多人在路边排长龙等水槽车派水，然后将水一桶一桶扛回家。因此玛斯蒂安娜上述感谢之语，引起大批网民不满。

另有网民张贴据称是玛斯蒂安娜在社交媒体的另一张照片。照片显示一家人在住家泳池嬉水，照片底下写着“现在没水”。网民指大臣家的泳池即使在制水期间仍有满满的水，并对大臣夫人的待遇感到“羡慕”，并质疑水槽车的水是用来注入泳池的。

玛斯蒂安娜星期日在Instagram回应时说，她身为母亲，纯粹只是想感谢雪州水务公司前线人员过去几天的辛劳，并无意吹嘘自己获得特殊待遇。她对自己的说法造成误解表达歉意。

玛斯蒂安娜没有否认上述泳池是自家泳池，但她否认使用水槽车的净水来填满泳池。她在贴文中表示，周六上传的照片引发许多误解，但网民指水槽车是替她家填满泳池，则是完全错误的诠释。