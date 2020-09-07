安倍宣布辞职后内阁支持率升至52%

（早报讯）日本《读卖新闻》报道，9月4日至6日的民调显示，日本首相安倍晋三内阁的支持率上升15个百分点，至52%，自3月以来首次超过不支持率；不支持率则下降16个百分点至38%。

当被问及如何评价安倍晋三担任首相八年的政策时，74%的受访者给出正面回应，24%的受访者给出负面回应。民调还显示，内阁秘书长菅义伟是三名竞争首相之位者中最受欢迎的候选人。

安倍晋三上月28日宣布因健康原因辞职。他连续在任超过2800天，是日本连续在位时间最长的首相。菅义伟本月2日已宣布参加定于14日举行的执政党自民党总裁选举，与前外交部长岸田文雄、前国防部长石破茂三人对阵的格局基本确定。

菅义伟目前已获得自民党内最大派系细田派（98人）以及麻生派（47人）、二阶派（47人）、石原派（11人）等多个主流派系的支持，在国会议员票中占据明显优势。

中通社指出，菅义伟自2012年年底至今一直担任内阁官房长官要职，作为首相官邸大管家，专事危机管理。他几乎每天都召开记者会，却始终给人以喜怒不形于色、“静水流深”的观感，其“厚谋善断、讷言敏行”等行事风格也在日本民众中有较好的口碑。

自民党9月1日召开党务会，决定跳过普通党员和支持者投票，由党内394名国会议员和47个都道府县各3名代表投票选出新任党总裁。党务会决定8日启动竞选，14日投票。日媒此前报道，日本国会预计于16日召开特别会议，提名新任自民党总裁为首相。