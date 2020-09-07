研究员：菲疫情已放缓但仍不能放松警戒

（早报讯）菲律宾大学研究员表示，菲律宾的2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播速度已经放缓，但是现在还不能放松警戒，因为目前的日均新增病例依然多达3000起左右。

《菲律宾每日问讯者报》报道，菲律宾大学OCTA研究组成员戴维（Guido David）星期天（6日）在电视专访中指出，社区传播率现已降至低于1%。他说：“最新数据显示社区传播率为0.94%，上周为0.99%左右。所以传播率正在下降，这是非常好的消息。这表示我们正在持续把疫情曲线拉平。”他此前表示，菲律宾的疫情曲线可能在8月底或9月趋平。

疫情放缓的另一迹象是检测阳性率降低。戴维说：“8月中下旬，我们每日平均有4000多起确诊病例，现在每日平均约3000起。”

不过，戴维提醒民众现在还不是庆祝的时候。他说：“我们还没有脱离困境。冠病大流行还没有结束……我们每天还增加大约3000起病例，我们必须坚持下去，继续做好防疫措施，不能有丝毫松懈。”

戴维认为，下调大马尼拉隔离级别的决定不能仓促决定，该地区是菲律宾的冠病“重灾区”。他说：“我不是说不能下调，但在做决定之前，我们必须非常谨慎地评估情况。”

菲律宾总统杜特尔特此前听取大马尼拉市长的建议，将大马尼拉地区及周边四省的隔离级别维持在“一般社区隔离”（GCQ）直到本月30日。