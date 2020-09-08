沙特法院宣布卡舒吉案终审判决

（早报讯）沙特阿拉伯检察机关周一（7日）公布沙特记者卡舒吉遇害案的终审判决结果，八名被告被判处7年至20年不等的监禁刑期。该判决是在与被害人亲属就其赦免权进行磋商后做出的。

路透社报道，根据沙特法院发布的公告，利雅得刑事法庭对卡舒吉遇害案八名涉案人员做出最终判决，其中五人被判处20年监禁，一人被判处10年监禁，另外两人被判处7年监禁。八名被告的姓名身份没有对外公布。

公告说，在下达最终判决后，所有刑事公诉和自诉过程都随之终止，司法机关将依法执行相关判决。

联合国法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员卡拉马尔（Agnes Callamard）在推特上说，审讯既不公平也不透明。她指沙特的裁决是对正义的嘲弄，案件的幕后策划者沙特王储穆罕默德依然逍遥法外。

新华社报道，今年5月，被害人卡舒吉之子萨拉赫·卡舒吉代表家人发表声明说，原谅杀害其父亲的凶手，并表示“完全信任沙特的司法系统”。根据沙特法律，死刑是合法的，但受害者家属有权赦免罪犯，该赦免一经批准，罪犯可免除死刑。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后再也没有出来。同月20日，沙特检察机关宣布卡舒吉死亡。同月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀。2018年11月15日，沙特检察机关宣布起诉11名犯罪嫌疑人。2019年12月，利雅得刑事法庭对五名直接参与谋杀卡舒吉的男子判处死刑，三人因涉案被判处24年有期徒刑，另有三人被判无罪。