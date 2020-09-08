马国卫生部：冠病回升 “请勿击拳问候”

（早报讯）鉴于冠病有回升趋势，马来西亚卫生部促请国人在问候打招呼时，避免“击拳”（Fist bump）的问候方式。

星洲网报道，卫生总监诺希山及卫生部副部长诺阿兹米今日（8日）先后吁请民众勿击拳问候。

诺希山在布城召开的新闻发布会上提醒，任何的肢体接触都存有传播冠病的风险，因此，切勿有任何形式的问好和碰触，包括“击拳问好”。

他说，他在每次的记者会都会提醒，不要有任何形式的问好和碰触，包括击拳问好，否则就会有被传染的风险。

“最好不要‘击拳问好’，因为根本就无法保持一公尺的人身距离，因为如果有人确诊，将会因为没有身距而被感染。”

较早时，诺阿兹米在国会上议院回答马华上议员林培兴和人联党刘会耀上议员的附加提问时指出，卫生部目前不鼓励人们通过这种方式问候对方，因为它仍然是有肢体接触。

“卫生部劝告公众暂时避免这个动作，以减低冠病传播风险。大家也应尽量不要握手和触碰，包括身体部位的碰擦。不过今天我看到的趋势不只是击拳，还要互相摩擦拳头，而我们之后有没有洗手呢？”

诺阿兹米说，卫生部建议大家将手放在胸前表达敬意。“当我看到大家都用拳头对碰问候时，觉得不是很好，因此我建议大家保持谨慎，小心为上。”