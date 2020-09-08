印尼冠病确诊病例超过20万起

（早报讯）印度尼西亚国家抗灾署8日发布的冠病疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加3046起，累计确诊病例增至20万零35起；累计死亡8230起，是东南亚死亡病例最多的国家；累计治愈14万2958起。

印尼国家抗灾署在官方社交媒体账号上发布的疫情数据显示，雅加达是报告确诊病例最多的省级行政区，8日新增确诊病例为1014起，累计确诊4万8393起，累计死亡1317起。东爪哇省是报告死亡病例最多的省级行政区，目前累计确诊3万6342起，死亡2608起。数据还显示，印尼自疫情暴发以来已完成248.48万次样本检测。

基于经济和民生考量，印尼从6月份开始陆续放松限制措施，多地经济活动陆续重启，印尼逐步进入防控疫情与重启经济并行的新阶段。逐步复工复产的同时，印尼的日新增确诊病例数居高不下，多个省市出现聚集性感染事件。

据印尼媒体报道，印尼政府将开发和采购疫苗视为控制疫情的一个重要手段。政府将在今明两年分别划拨3.8万亿印尼盾（约合3.53亿美元）和37万亿印尼盾用于采购疫苗。此外，印尼总统佐科已颁布总统令，要求成立加快开发冠病疫苗工作组。工作组的主要任务是加强政府和研究机构在疫苗研发、测试等方面的协调与合作。