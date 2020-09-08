首尔关闭汉江公园多个野餐区

（早报讯）韩国再升级餐饮业管控，首尔市8日晚关闭汉江公园多个野餐区。

由于首尔一教会出现严重感染，导致首都圈近期疫情恶化，单日新增病例一度突破400起，创下近五个多月来新高。随着疫情在全国蔓延，餐饮业感染尤为严重，咖啡厅、餐厅、食品工厂等相继暴发集体感染事件。在全国防疫等级上升为二级的基础上，韩国防疫部门对餐饮业连发禁令。

据首尔市政府汉江事业本部负责人慎镛穆在记者会上介绍，当天下午起汉江公园内多个野餐区禁止出入，每日21时起公园内35家咖啡厅和便利店停业，40多个停车场关闭。

慎镛穆称，近期汉江公园访客量同比增长近40%，室外环境下也可能感染病毒，希望以此措施限制人流，要求民众减少在外就餐。

舆论普遍认为，连发就餐禁令，意味着韩国实施餐饮业“准宵禁”，恐令经济雪上加霜。

自疫情发生以来，韩国出口市场持续遇冷，就业市场恶化。今年一季度和二季度，韩国国内生产总值均为负增长，韩国央行三次下调今年经济增长预期。韩国开发研究院8日再次将今年经济增长预期下调至-1.1%，并预测明年经济仍难以复苏。数据显示，7月韩国个体经营者数量同比减少12.7万人，减幅是去年同期近五倍。

韩国政府8日表示，正制定第四期补充预算案，将对个体经营者、低收入群体等制定针对性的补助措施。